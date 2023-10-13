بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال ينشر صور 12 جنديا إضافيا قتلوا في طوفان الأقصى

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال ينشر صور 12 جنديا إضافيا قتلوا في طوفان الأقصى

وطنا اليوم:نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، صورا جديدة لقتلاه ضمت 12 جنديا إضافيا ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى 257 قتيلا منذ بدء عملية طوافان الأقصى.
ووفق آخر إحصائية، ارتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1300 قتيل، والجرحى إلى أكثر من 3300 منذ بدء العملية.
واعترف الاحتلال بمقتل الجنرال “ليئون بار” من كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال خلال اشتباكات في مستوطنات غلاف غزة.
وأعلنت صحفية يديعوت أحرونوت العبرية، ارتفاع عدد قتلى “الشاباك” في عملية طوفان الأقصى إلى 10 ضباط.
تتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:39

بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية .. زين تُطلق حملة تبرعات لغزّة وتُقدّم لمشتركيها 1000 دقيقة مجانية

10:35

إسرائيل تخلي بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات

10:29

عاجل – مقتل 13 اسير بينهم اسرى اجانب في القصف الاسرائيلي على غزة

10:22

أعطوني ملابس لأستر جسدي .. مستوطنة تروي تفاصيل إفراج المقاومة عنها

10:13

بن غفير يوزّع أسلحة في الشوارع.. وحاخام الرياض يلتحق بجيش الاحتلال

10:06

والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة الله

10:04

تعزيزات عسكرية مصرية باتجاه رفح على الحدود مع قطاع غزة

09:55

بعد بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الأونروا تنقل مركزها لجنوب غزة

09:48

الصليب الأحمر الدولي: تقارير فرقنا من غزة تفوق الخيال

09:32

الاحتلال يأمر سكان شمال غزة بالنزوح لجنوبه خلال 24 ساعة

09:26

الملكة رانيا : ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة محتلة

08:27

اسيره اسرائيلية تروي تفاصيل الافراج عنها وطفلها

وفيات
والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023