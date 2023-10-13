جيش الاحتلال ينشر صور 12 جنديا إضافيا قتلوا في طوفان الأقصى

وطنا اليوم:نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، صورا جديدة لقتلاه ضمت 12 جنديا إضافيا ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى 257 قتيلا منذ بدء عملية طوافان الأقصى.

ووفق آخر إحصائية، ارتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1300 قتيل، والجرحى إلى أكثر من 3300 منذ بدء العملية.

واعترف الاحتلال بمقتل الجنرال “ليئون بار” من كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال خلال اشتباكات في مستوطنات غلاف غزة.

وأعلنت صحفية يديعوت أحرونوت العبرية، ارتفاع عدد قتلى “الشاباك” في عملية طوفان الأقصى إلى 10 ضباط.

تتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتي