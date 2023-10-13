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الملكة رانيا : ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة محتلة

منذ ساعة واحدة
الملكة رانيا : ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة محتلة

وطنا اليوم:شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها في منصة انستغرام، مقاطع لآثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وكتبت جلالة الملكة رانيا : “ليس دفاعا عن النفس إن كنت قوة محتلة”.
وفي وقت سابق، وجه جلالة الملك عبد الله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، عبر معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المصرية.
كما وجه جلالته بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها في أسرع وقت ممكن


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