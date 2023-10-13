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مصر ترفض اي حديث في ممرات للخروج من غزة للفلسطينيين

منذ ساعتين
مصر ترفض اي حديث في ممرات للخروج من غزة للفلسطينيين

 

وطنا اليوم – رفضت الحكومة المصرية أي اقتراح لإنشاء ممرات للخروج من غزة للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر، حسبما قال مسؤول مصري كبير في وقت مبكر من أمس.

 

وقال المسؤول إنهم يتحدثون مع إسرائيل والولايات المتحدة، بشأن إنشاء ممرات آمنة داخل غزة، والسماح بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحاصرين.

وكان المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يرد على المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي قال إن إدارة بايدن تجري محادثات نشطة لتحقيق خروج آمن للمدنيين من غزة.وكالات


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