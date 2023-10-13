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جنبلاط يستنكر موقف الدول الغربية من عملية “طوفان الأقصى”

منذ ساعتين
جنبلاط يستنكر موقف الدول الغربية من عملية “طوفان الأقصى”

 

وطنا اليوم – اكد الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط أنه “يتمنى عدم استدراج المقاومة في البلاد إلى الحرب”، مؤكدا أنه “اذا رأينا الأساطيل تأتينا فربما ندخل إلى الحرب”.

وفي تصريحات لبرنامج “صار الوقت” على قناة MTV، قال وليد جنبلاط: “اتفاقية أوسلو الأولى ولدت ميتة..لا يمكن المساواة بين الضحايا فيما السفير الفلسطيني في لندن رفض إدانة حماس”. وأضاف جنبلاط: “على أي أرض ستقوم فلسطين و800 ألف مستوطن على أرضها”، متابعا: ”

نسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ان هناك آلاف القتلى على مدى عقود في غزة وغيرها عبر سنوات؟”. وأكمل الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي”: “في كلامي السابق لم استبعد جبهة لبنان.. قلت أتضامن مع المواطن اللبناني في وجه اي اعتداء وأتمنى عدم استدراج المقاومة، ولكن اذا رأينا الاساطيل تأتينا فربما ندخل إلى الحرب”.

وفي وقت سابق، استنكر وليد جنبلاط بشدة موقف الدول الغربية من عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” ضد إسرائيل. كما وجه  جنبلاط رسالة للمجندين العرب الدروز في جيش إسرائيل وطالبهم بعدم المشاركة في الحرب (طوفان الأقصى) بمواجهة حماس والشعب الفلسطيني.


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