5علماء اردنيين ضمن الافضل في العالم

وطنا اليوم -ادرج تصنيف ستانفورد العالمي 5 باحثين من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ضمن أفضل 2 بالمئة من العلماء المتميزين في العالم.

والباحثون هم: الدكتور وميض الطائي، مصنف ضمن 2 بالمئة من العلماء الأكثر تأثيرا عالميا للمرة الرابعة على التوالي في تخصص بيولوجيا السرطانات، وله 80 بحثا منشورا في قاعدة بيانات “سكوبس” العالمية في تطوير علاجات بديلة للسرطان تعتمد على النواتج الطبيعية المشتقة من النباتات والاغذية الوظيفية المضادة للسرطان.

الدكتور محمد حمدان، تخصص هندسة ميكانيكية- علوم حرارية، وله 132 بحثا منشورة في قاعدة بيانات “سكوبس” العالمية، ومن أهم إنجازاته البحثية استخدام النانو تكنولوجي في تعقيم وتحلية المياه، تحسن أداء الواح الكهروضوئية باستخدام النانو تكنولوجي، تخزين الطاقة الحرارية، الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وانتاج واستخدام الوقود الحيوي.

– الدكتور مهند ابوالرز الحاصل على شهادة الدكتوراه تخصص أمراض القلب والشرايين، وله 59 بحثا منشورة في “سكوبس” العالمية، وحاصل على جائزة أفضل بحث في الشرق الاوسط عام 2019، وحصل على العديد من الجوائز في مجال البحث العلمي في جامعة العلوم التطبيقية سواء على مستوى الكلية او الجامعة.

– الدكتورة فاطمة عفيفي تخصص صيدلة، ولها 165 بحثا منشورة في “سكوبس”، و تعتبر رائدة في عمل الأبحاث العلمية في المنتجات النباتية الطبيعية كبديل او مكمل للأدوية.

– الدكتور ابراهيم مشعل تخصص الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والشبكات اللاسلكية، وله 28 بحثا منشورة في “سكوبس”، ومن انجازاته نشر أوراق بحثية متميزة في مجال انترنت الأشياء يتم الاستشهاد بها في العديد من الأوراق العلمية العالمية، وتعتبر مرجعا رصينا في هذا التخصص.

يذكر أن تصنيف “ستانفورد” لأفضل 2 بالمئة من علماء العالم هو تصنيف عالمي يصدر سنويا من مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد الأميركية العريقة، ويعتمد على الأبحاث المدرجة في قاعدة بيانات “سكوبس” ودار النشر العالمية “سيفير”.

ويتم تصنيف أفضل 2 بالمئة من علماء العالم على عدد من المعايير تشمل: عدد الأبحاث في المجلات الرصينة وعدد الاستشهادات الكلي للباحث، وعدد الاستشهادات لكل بحث، ومعايير أخرى تساهم في تحديد الباحثين الأكثر تأثيرا