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رئيس الشاباك السابق يكشف اسباب فشل اكتشاف “طوفان الاقصى”

منذ ساعة واحدة
رئيس الشاباك السابق يكشف اسباب فشل اكتشاف “طوفان الاقصى”

 

وطنا اليوم – كشف رئيس جهاز الشاباك السابق عامي ايالون ان الاجهزة الامنية كانت سبب الفشل الامني الكبير، حيث  كان هنالك فشل هائل من قبل أجهزتنا الأمنية.

كل المعلومات الاستخبارية في غزة كانت مبنية على المراقبة الإلكترونية. لكن قادة الجناح العسكري لحماس، مثل زعيمهم محمد ضيف، نجوا من الانتفاضة الأولى والثانية ومن العديد من العمليات العسكرية الإسرائيلية. وهم يعرفون كيفية التواصل دون هاتف أو إنترنت. ربما كان عدد قليل جدًا من المسؤولين في “حماس” على علم بالعملية التي قاموا بها. لقد كانت أجهزتنا الإستخبارية عمياء.

من جهة أخرى،  من الواضح أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة. قال لها قادة جميع الأجهزة الأمنية إن السياسة المتبعة خاطئة وأنه من الواضح أن أعداءنا سيستفيدون منها. أعداؤنا يروننا نضعف، ويرون صمودنا ووحدتنا تضعف. لقد شعروا بلحظة انقسام كبير حول الأزمة التي سببها إصلاح النظام القضائي في البلاد.

وبطبيعة الحال، لم يستمع السياسيون. وخاصة فيما يتعلق بالتحذيرات بشأن الضفة الغربية. لقد بذلت الحكومة الإسرائيلية قصارى جهدها لضمان عدم استمرار فتح والسلطة الفلسطينية كشركاء (لنا)، وذلك لأنها منحت سلطةً لحماس. اليوم لدينا “حماس” في غزة ولم يبقَ لنا أحد في الضفة الغربية. إن أغلب الفلسطينيين، حتى في الضفة الغربية، ينظرون إلى السلطة الفلسطينية، وخاصة زعيمها أبو مازن، باعتبارها متعاونة مع إسرائيل. لقد تسامحنا مع ما لا يطاق عندما سمحنا لحماس بتسليح نفسها على عتبة بابنا منذ عام 2006. لقد سمحنا لقطر بتحويل الأموال إليها، مما سمح لها بتسليح نفسها. لقد تمكننا من إدارة مشكلة “حماس” من خلال فترات من الهجمات العسكرية، التي تعقبها هدنة. وفي كل مرة كانت “حماس” تخرج أقوى قليلا. اعتقدت حكومتنا أن المشكلة الرئيسية في غزة هي مشكلة اقتصادية، ومنحت فسحة للتنفس من خلال إصدار تصاريح عمل لآلاف الفلسطينيين، الذين دخلوا أراضينا قبل أسبوعين من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. حماس حركة منظمة للغاية، حماس أيديولوجية وحماس حركة اجتماعية. علينا أن نقاتل الجناح العسكري للحركة، كتائب عز الدين القسام. وعلينا أن نضمن أنه لن تكون هناك بعد الآن هذه القدرة العسكرية الهائلة على أعتابنا. وهذا يتطلب عملية عسكرية ضخمة.


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