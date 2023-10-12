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هذا ما سيقوله الائمة على المنابر الجمعة
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صحيفة عبرية تكشف عن فضيحة استخباراتية: رئيس جهاز الشاباك تلقى معلومة قبل الهجوم بساعات قليلة واغفلها
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هذا هدف الجيش الاسرائيلي في غزة
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اللبنانيون يخشون من الزج بهم في حرب لا يتحملون تبعاتها
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البريد الأردني يطلق حملة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة
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عربي دولي
هذا هدف الجيش الاسرائيلي في غزة
منذ ساعة واحدة
هذا هدف الجيش الاسرائيلي في غزة
هذا هدف الجيش الاسرائيلي في غزة
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24 ساعة
22:12
هذا ما سيقوله الائمة على المنابر الجمعة
22:08
رئيس الشاباك السابق يكشف اسباب فشل اكتشاف “طوفان الاقصى”
22:03
صحيفة عبرية تكشف عن فضيحة استخباراتية: رئيس جهاز الشاباك تلقى معلومة قبل الهجوم بساعات قليلة واغفلها
21:34
اللبنانيون يخشون من الزج بهم في حرب لا يتحملون تبعاتها
21:18
بن قنة تسخر من بيان الجامعة العربية
20:59
عاجل | #نتنياهو: الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حماس
20:55
عاجل .. إصابتان في عملية إطلاق نار قرب مركز شرطة الاحتلال بالقدس
20:47
وزير الخارجية يجري اتصالات عربية ودولية استكمالا لجهود وقف التصعيد على غزة
20:31
البريد الأردني يطلق حملة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة
20:24
نتنياهو: السابع من أكتوبر الأفظع على الشعب اليهودي منذ المحرقة النازية
20:13
المبيضين يعلن تأجيل مؤتمر اليونسكو بسبب حرب غزة
20:07
بريطانيا: سفينتان حربيتان وطلعات جوية لدعم إسرائيل
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن