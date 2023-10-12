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عاجل | #نتنياهو: الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حماس

منذ 19 ثانية
عاجل | #نتنياهو: الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حماس

 

عاجل | #نتنياهو: الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حماس


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