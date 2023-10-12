وزير الخارجية يجري اتصالات عربية ودولية استكمالا لجهود وقف التصعيد على غزة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالات مع نظرائه الكندي والنرويجي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، استكمالا للجهود المستهدفة إطلاق تحرك دولي لوقف التصعيد والحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إليها.

كما أجرى الصفدي ونظرائه القطري والسعودي والمصري والمغربي والبحريني، مشاورات هاتفية حول التحركات العربية لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، ومتابعة تنفيذ قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء.

وأجرى الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، استكمالا للجهود المستهدفة إطلاق تحرك دولي لوقف التصعيد والحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إليها.

واتصل الصفدي، بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، استكمالاً للجهود المستهدفة إطلاق تحرك دولي لوقف التصعيد والحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إليها.

وأجرى الصفدي محادثات هاتفية مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت، استكمالاً للجهود المستهدفة إطلاق تحرك دولي لوقف التصعيد والحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إليها.

وأجرى الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مشاورات هاتفية حول التحركات العربية لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، ومتابعة تنفيذ قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس.

وأجرى الصفدي ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، مشاورات هاتفية تناولت التحركات العربية لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، ومتابعة تنفيذ قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس.

كما أجرى الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، مشاورات هاتفية، حول التحركات العربية لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، ومتابعة تنفيذ قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس.

وأجرى الصفدي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مشاورات هاتفية، حول التحركات العربية لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، ومتابعة تنفيذ قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب.

كما أجرى الصفدي ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، مشاورات هاتفية، حول التحركات العربية لوقف التصعيد والحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، ومتابعة تنفيذ قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب.