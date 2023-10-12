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البريد الأردني يطلق حملة لجمع التبرعات للأشقاء في غزة

منذ 26 ثانية
TOPSHOT - A ball of fire erupts from a building in Gaza City's Rimal residential district on May 16, 2021, during massive Israeli bombardment on the Hamas-controlled enclave. / AFP / Bashar TALEB

وطنا اليوم:أطلقت شركة البريد الأردني بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملة لجمع التبرعات النقدية والعينية لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، في بيان اليوم الخميس، إن الحملة جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية بمد يد العون إلى الأشقاء في قطاع غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني الراهن.
يشار أن التبرعات النقدية والعينية مجانية ولا تحمل أي رسوم ويمكن التبرع من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق “أي فواتيركم


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