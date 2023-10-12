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نتنياهو: السابع من أكتوبر الأفظع على الشعب اليهودي منذ المحرقة النازية

منذ ساعة واحدة
نتنياهو: السابع من أكتوبر الأفظع على الشعب اليهودي منذ المحرقة النازية

وطنا اليوم:ألقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست بيان إعلان العدوان على غزة، بالتزامن مع شن طائرات جيشه القص العنيف المستمر على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.
وقال نتنياهو هذا العدوان (الحرب)على غزة يجب أن تنتهي بأمر واحد هو الانتصار وتصفية “حماس”.
وأضاف نتنياهو في الكنيست الخميس، “نتلقى مساعدات من الخارج للتعرف على الجثث وتحديد هوية المفقودين”، مشيرا إلى أن حكومته تلقت مساعدات من خارج البلاد للتعرف على الجثث وتحديد هوية المفقودين.
وأكمل نتنياهو: “نريد أن نبرهن للخارج أن لا شقاق بيننا بل على العكس ما يحركنا شيء واحد هو تصفية حماس”.
وأردف نتنياهو: “حماس نفذت جرائم في بيوتنا والعالم يفهم الآن لماذا يجب الإجهاز عليها”، مضيفا أنه يجب عل كل الدول نبذ حركة حماس أو فرض عقوبات على كل دولة تستضيف قادتها
ولفت إلى أنه طلبب من الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتم دعم جيشه بأسلحة خفيفة لتوفير الحماية لكافة البلدات.
وقال: ” نقف في هذه المعركة سويا بضمانات متبادلة ونعانق من قلبنا الأسر التي فقدت أعزاءها”.
وأكد نتنياهو، أنه سيلتقي بوزير الدفاع الأمريكي الجمعة، لافتا إلى أن حكومته حصلت على دعم أمريكي كبير وجسر جوي من العتاد والسلاح.
وأشار إلى أن يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر سيبقى يوما أسود في تاريخ الشعوب والأفظع للشعب اليهودي منذ المحرقة النازية.
وتواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها العنيفة على عدة مناطق في غزة، ما أسفر عن استشهاد 1417 فلسطينيا وأكثر من 6268 مصابا بجروح مختلفة


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