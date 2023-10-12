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المبيضين يعلن تأجيل مؤتمر اليونسكو بسبب حرب غزة

منذ ساعة واحدة
المبيضين يعلن تأجيل مؤتمر اليونسكو بسبب حرب غزة

وطنا اليوم:أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين تأجيل استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو الدولي ضمن الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب المقرر عقده في 23 من الشهر الحالي، إلى إشعار آخر.
وبين المبيضين في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن قرار التأجيل جاء مشتركًا بين الأردن ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو)، نتيجة الأحداث الراهنة في المنطقة.
يشار أن مجلس الوزراء وافق على استضافة الأردن لمؤتمر اليونسكو “الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية ومنتدى أجندة الشباب” بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي


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