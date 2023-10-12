بريطانيا: سفينتان حربيتان وطلعات جوية لدعم إسرائيل

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن بريطانيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وستبدأ طلعات جوية ضمن دعمها العسكري لإسرائيل.

وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي سارعت لإعلان دعمها لإسرائيل، في مواجهة الهجوم غير المسبوق الذي شنته المقاومة الفلسطينية عليها، السبت الماضي.

وعقب هجوم المقاومة أعلنت الولايات المتحدة عن إرسالها سفينتين إلى شرق المتوسط “كرسالة ردع”، كما وصفتها، للأطراف التي تفكر بالتدخل في الصراع ضد إسرائيل.