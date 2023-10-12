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فرنسا وألمانيا والنمسا تحظر المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين

منذ ساعة واحدة
Thousands gathered together during a a rally to support Palestine and call for an end with the war with Israel at Copley Square in Boston, Massachusetts on May 15, 2021. Speakers called for an end of international and U.S funding of IsraelÕs military.

وطنا اليوم:تشهد مدن عربية وأوروبية مظاهرات متضامنة مع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي أدى لسقوط أزيد من ألف شهيد وقطع الكهرباء والمياه وهدم العمارات السكنية والمساجد والمستشفيات.
وقد احتشد المئات من المتظاهرين في ميدان ستيفانس بلاتز وسط العاصمة النمساوية فيينا، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات “الحرية لفلسطين”، مع حشود أمنية ضخمة أحاطت بالمتجمهرين.
وأصدرت الشرطة النمساوية تصريحا بحظرها للمظاهرة بعد إعادة تقييمها للموقف، مشيرة إلى أنها ستتسبب في حدوث تكدير للأمن العام وتعريض المصالح العامة للخطر، مع توقعات بحدوث اشتباكات عنيفة، وفق وصفها.
كما أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، بحظر “التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية. وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف “منظمي التظاهرات ومثيري الشغب”.

ألمانيا تحظر التضامن
ومن جانبها حظرت شرطة العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء، خروج مظاهرات داعمة لفلسطين ومتضامنة مع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وعقب إعلان الحظر، اتهم منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين شرطة برلين بالعنصرية.
وأكدت “مبادرة فلسطين” أنه “تم حظر المسيرات لأسباب عنصرية، إلا أننا لن نسكت.. سنعلن عن الخطوات القادمة لإيصال القضية الفلسطينية إلى شوارع برلين”.

تنديد بإسرائيل في برشلونة
وفي إسبانيا، تظاهر العشرات أمام مقر الاتحاد الأوروبي وسط برشلونة، اليوم الأربعاء، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات رافضة للهجمات الوحشية التي أدت لسقوط المئات من الأبرياء من الأطفال والنساء.


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