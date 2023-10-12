استشهاد 44 فلسطينيا في قصف الاحتلال لعمارة سكنية في جباليا

وطنا اليوم:نعت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الخميس، 44 شهيدًا بمجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف عمارة لعائلة شهاب في جباليا البلد حيث كانت تضم نازحين من بيت حانون.

وتتواصل لليوم السادس على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية