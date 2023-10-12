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كتائب القسام تقصف عسقلان بالتزامن مع كلمة أبو عبيدة

منذ 29 ثانية
كتائب القسام تقصف عسقلان بالتزامن مع كلمة أبو عبيدة

وطنا اليوم:قصفت كتائب القسام، عسقلان المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين، وذلك بالتزامن مع كلمة الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة، مساء الخميس.
وقال أبو عبيدة، الخميس، إن وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورات في ما يتعلق بمستقبل الصراع مع العدو.
وأضاف في كلمة مسجلة بثت عبر وسائل الإعلام، “أن معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية”.
ولفت إلى أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى.
“كنا حريصين على إخفاء النوايا والتدريبات والتحركات قبيل تنفيذ طوفان الأقصى”، بحسب أبو عبيدة.
وأوضح الناطق باسم كتائب القسام: “وضعنا خططا مكثفة لتدريب القوات لتكون قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة وخطة دقيقة لاستدعاء 3 آلاف مقاتل للمعركة و1500 لعمليات الدعم والإسناد”.
وتتواصل لليوم السادس على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة


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