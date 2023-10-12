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طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود أدراجها عقب استهداف مطاري دمشق وحلب
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أبو عبيدة : سكوت القسام على بعض انتهاكات العدو كان من أجل التجهيز لمعركة #طوفان_الاقصى
منذ 14 ثانية
أبو عبيدة : سكوت القسام على بعض انتهاكات العدو كان من أجل التجهيز لمعركة #طوفان_الاقصى
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18:36
عاجل | الناطق باسم كتائب القسام: نسيطر على مجريات المعركة على الأرض ونؤكد جهوزيتنا في المجال الدفاعي
17:14
الموقف العربي الموحد تحت الركام
16:43
الملك يوجه الحكومة لتقديم مساعدات للأونروا
16:36
القيسي: إلغاء حجوزات السياحة فردي وخاص
16:27
جيش الاحتلال : هجوم حماس فاجأنا وسنرد الصاع صاعين
16:00
الجهاد الإسلامي: تصريحات بلينكن الحاقدة غطاء للجرائم الصهيونية
15:56
طلبة الأردنية ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
15:28
تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسات نمساوية في مجال تدريب واستقطاب ممرضين أردنيين للنمسا … صور
15:15
طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود أدراجها عقب استهداف مطاري دمشق وحلب
15:06
اعاجل – لنظام السوري يعلن عن قصف استهدف مطاري دمشق وحلب
15:05
فتح القبول المباشر بعدد من الجامعات والكليات الرسمية
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نحن في حرب دينية.. ضجة يثيرها سيناتور أمريكي وما دعا إسرائيل للقيام به
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن