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أبو عبيدة : سكوت القسام على بعض انتهاكات العدو كان من أجل التجهيز لمعركة #طوفان_الاقصى

منذ 14 ثانية
أبو عبيدة : سكوت القسام على بعض انتهاكات العدو كان من أجل التجهيز لمعركة #طوفان_الاقصى

 

أبو عبيدة : سكوت القسام على بعض انتهاكات العدو كان من أجل التجهيز لمعركة #طوفان_الاقصى


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