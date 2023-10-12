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القيسي: إلغاء حجوزات السياحة فردي وخاص

منذ 14 ثانية
القيسي: إلغاء حجوزات السياحة فردي وخاص

وطنا اليوم:مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدأت حجوزات السياحة الوافدة إلى المملكة تتجه إلى الإلغاء أحيانا والتأجيل في أحيان أخرى.
من المؤكد أن الاردن ليس بمعزل عن محيطه، فالوضع القائم في الإقليم وتحديدا الحرب على غزة تؤثر على توجهات السائح.
وقال مصدر سياحي مطلع إنه تم الغاء وتأجيل عدد من الحجوزات والرحلات المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة بعد عملية طوفان الأقصى وبدء القصف الأعمى على قطاع غزة.
وجاءت عملية طوفان الأقصى نتيجة لسياسات الاحتلال المتطرفة في القدس واستفزازاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.
وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي إن إلغاء الحجوزات السياحية إلى الأردن محدود ويمثل بحالات فردية.
وأضاف القيسي أن اجتماعات عقدت مع الشركاء في القطاع السياحي لبحث أثر ما يجري من أحداث في غزة على القطاع السياحي.
وأكد أن الحجوزات الفردية تتركز على البرامج السياحية المشتركة بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
عضو في مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر اشار الى ان البرامج السياحية المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة الغيت بنسبة 100 % جراء العدوان على غزة


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