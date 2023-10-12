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جيش الاحتلال : هجوم حماس فاجأنا وسنرد الصاع صاعين

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال : هجوم حماس فاجأنا وسنرد الصاع صاعين

وطنا اليوم:هدد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بالانتقال إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية، ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام، السبت.
وقال أدرعي في تصريحات الخميس إن جيش الاحتلال سيدمر ما وصفه بـ”أوكار”حركة حماس في غزة.
وحمل من جهته تدهور الأوضاع في غزة إلى حركة حماس، مؤكدا أن “الأولوية هي تسديد ضربات قوية لها”.
وبين الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أدرعي، أن ضربة حماس كانت “مفاجئة”، وتابع “في النهاية سننتصر.. سنقف وسنرد الصاع صاعين”.

أيام عصيبة
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال في وقت سابق إنه سيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامهم، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة قسام السبت الماضي.
وأشاد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مواقف الرئيس الأمريكي الداعم للعدوان الذي تشنه تل أبيب على قطاع غزة.

طوفان الأقصى
وتتواصل لليوم السادس على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.


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