طلبة الأردنية ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وطنا اليوم:نفذ مئات من طلبة الجامعة الأردنية وقفة احتجاجية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وعبر الطلبة عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفعوا شعارات الشجب والاستنكار لما يجري من أحداث تستهدف المدنيّين والأبرياء من أبناء القطاع، مطالبين بوقف كافة أشكال التجاوز والاقتحامات للمسجد الأقصى، ووقف إنشاء المستوطنات.

واستذكر الطلبة، خلال وقفتهم التضامنية، خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أمس الذي أكّد فيه أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة.

وعبر الطلبة عن التفافهم ودعمهم المطلق لجميع الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والحياة، وتصديه الحازم لجميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف