تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسات نمساوية في مجال تدريب واستقطاب ممرضين أردنيين للنمسا … صور

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وفداً نمساوياً من مجموعة فيينا للرعاية الطبية وجامعة فيينا الطبية وجامعة العلوم التطبيقية النمساوية في مكتبه يوم الاثنين الموافق 9-10-2023 بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتورأنس السعود، حيث تأتي هذه الزيارة استكمالاً لمجموعة من الاجتماعات التي بدأت في العاصمة النمساوية فيينا بغرض استقطاب ممرضين أردنيين مؤهلين للعمل في مجال الرعاية الطبية في النمسا.

وقد اختتم الوفد زيارته التي امتدت لثلاثة أيام بدأت بزيارة جامعة عمان الأهلية وتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع.

ثم عقد الوفد اجتماعاً مع أمين عام المجلس التمريضي الأردني الأستاذ الدكتور هاني النوافلة بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أنس السعود للاطلاع على الواقع التمريضي في الأردن.

وعرض الأستاذ الدكتور النوافلة آلية عمل المجلس وأوضح كفاءة الممرض الأردني ومميزاته، حيث سيكون للمجلس دوراً أساسياً بالاتفاق مع جامعة عمان الأهلية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي للأردن.

كما زارالوفد المستشفى السعودي كشريك استراتيجي لجامعة عمان الأهلية والتقى بمديرها العام الدكتورعلي السعودي الذي أكد بدوره دعم المستشفى السعودي لهذا المشروع الوطني، واضعاً إمكانيات وكوادر المستشفى في خدمة هذا المشروع.

وتجوّل أعضاء الوفد في مرافق المستشفى المختلفة، وأبدوا إعجابهم بمرافق المستشفى وبالمستوى الطبي العالي الذي يتمتع به الدكتور السعودي وكادر المستشفى بشكل عام والكادر التمريضي بشكل خاص.

كما تجوّل الوفد في عدد من مرافق جامعة عمان الأهلية شملت كلية طب الأسنان والتقى بعميدها الأستاذ الدكتور يزن حسونة الذي تحدث عن الكلية ومرافقها وخططها الدراسية، كما شملت الجولة كلية التمريض والتقى الوفد بعميد الكلية الأستاذ الدكتورة منتهى غرايبة التي أوضحت جاهزيّة الكلية ومرافقها وكوادرها لتنفيذ هذا البرنامج