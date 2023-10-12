طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود أدراجها عقب استهداف مطاري دمشق وحلب

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي كانت في طريقها إلى لبنان عادت أدراجها إثر تفجيرات مطار دمشق.

واستهدف هجوم إسرائيلي المطارين الرئيسيين في العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا بحسب ما أفاد التلفزيون السوري التابع للنظام.

وذكرت محطة “شام إف.إم” المحلية أنه جرى اطلاق الدفاعات السورية ردًا على الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم تزامنًا مع جولة مقررة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دول بالمنطقة بينها لبنان والعراق والتي أفادت معلومات بأنها قد تشمل سوريا.

إشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل المطارات السورية وخاصة مطاري دمشق وحلب. وكانت ضربات أخرجتهما عن الخدمة في أوقات سابقة قبل إطلاح الأضرار.