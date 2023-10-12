نحن في حرب دينية.. ضجة يثيرها سيناتور أمريكي وما دعا إسرائيل للقيام به

وطنا اليوم:تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع وسم “حرب دينية” على منصة “إكس” الذي يركز على حديث السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام الذي أكد “أن إسرائيل الآن في حرب دينية” مؤكدا دعمه لها.

تصريحات غراهام المتداولة جاءت خلال مقابلة أجراها مع قناة “فوكس نيوز” ونشر مقطع منها على منصة إكس قائلا: “نحن في حرب دينية هنا، أنا مع إسرائيل، قوموا بكل ما يتوجب عليكم القيام به للدفاع عن أنفسكم، قوموا بتسوية المكان”.

وذكر مدونون، أن تصريحات غراهام كشفت وجهة النظر الأمريكية الحقيقية للصراع مع الاحتلال، وأن الخطوط العريضة باتت واضحة من دون الحاجة للمجاملات والتورية.

وانتقد آخرون تصريحات غراهام، واعتبروها تضليلية، خصوصا أن الصهيونية ليست ديانة، وأن ما يجري في حقيقته احتلال غاشم توسعي يقاتل مدنيين من دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية.

واعتبر مدونون، أن حديث غراهام يندرج ضمن الحملة الإسرائيلية الشعواء لشيطنة قطاع غزة وتبربر الجرائم التي ترتكب ضد سكانه.