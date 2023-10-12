بلينكن: لم آت إلى إسرائيل كوزير خارجية وإنما كيهودي

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل، وسيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامنا، ولكن قوة الحضارة سوف تسود، على حد قوله. وشكر نتنياهو الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب إسرائيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه لم يأت لإسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل، وقال إن ما قامت به حماس أمر مروع، مضيفا أن الرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، في زيارة تضامن مع سلطة الاحتلال في أعقاب العملية العسكرية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى السبت الماضي

وقال إن “الولايات المتحدة تحمي ظهر إسرائيل وهناك دعم كاسح في الكونغرس لأمن إسرائيل وسنقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة والرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم.