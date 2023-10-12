بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استطلاع للرأي: ارقام مرعبة وانهيار الثقة الشعبية بالحكومة الاسرائيلية

منذ 20 ثانية
استطلاع للرأي: ارقام مرعبة وانهيار الثقة الشعبية بالحكومة الاسرائيلية

وطنا اليوم –  أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حالة شديدة من السخط على حكومة الاحتلال والأجهزة الأمنية بعد الفشل الذريع في صد الهجوم الذي نفذه مقاتلون من “كتائب القسام ” صبيحة السبت الماضي على المواقع العسكرية والمستوطنات في “غلاف غزة”.

وجاء في الاستطلاع الذي نشره موقع /والا/ العبري، أن 94% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة مسؤولة عن انهيار منظومات الدفاع عن مستوطنات الجنوب.

ويرى 67% من المستطلعة آراؤهم أن إخفاق الحرب الحالية أكبر من إخفاق حرب “يوم الغفران” (حرب أكتوبر) عام 1973.

ويعتقد 56% من الإسرائيليين أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاستقالة من منصبه مع نهاية المعارك، منهم 28% من ناخبي اليمين، في الوقت الذي يرى فيه 52% أن على وزير الجيش يوآف جالانت الاستقالة مع نهاية الحرب.

ووفقاً للاستطلاع؛ يرى 84% من المستطلعة آراؤهم أن اقتحام مقاتلي القسام بلدات الغلاف يعبر عن فشل قيادة الكيان، منهم 79% من ناخبي اليمين.

وقال 59% إنهم لا يثقون بإدارة الحكومة للحرب، بينما قال 88% من ناخبي اليمين إنهم لا يثقون بالحكومة.

ووفقًا للاستطلاع؛ هناك غالبية من 92% يعانون من الخوف والهلع بعد أحداث السبت، ثلثهم “خائفون جدًا”.

وارتفع عدد القتلى جنود الاحتلال والمستوطنين الذي قتلوا بنيران المقاومين الفلسطينيين إلى 1300 قتيل و3300 جريح بينهم عشرات المصابين بجروح حرجة.

وكان قائد هيئة الأركان في “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس” محمد ضيف، أعلن، السبت الماضي (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وذلك بعد إطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:00

لجلب جنود الاحتياط.. العال الإسرائيلية تكسر قاعدة السبت

13:53

الاحتلال يتوحش في عدوانه على غزة وخسائر جنوده ترتفع

13:47

الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة

13:44

الملك يبحث مع أمير قطر هاتفيا التطورات في قطاع غزة

13:38

ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 1203 و 5763 جريحا

13:33

وفد الحركة الاسلامية يلتقي وزير الداخلية ويطالب بتسليح الشعب الأردني وحذر من مخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء

13:23

دَرْس فِلِسطيني، في الكرامة

13:12

لكي لا نكون في جدول الضرب !!

12:36

المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب

12:30

لندن تقرّر إجلاء عائلات دبلوماسييها من تل ابيب

12:22

الأردن يقود جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

12:13

تفصيل عن قتل سليماني لم يكشف قط.. ترامب يسخر من نتنياهو

وفيات
وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023