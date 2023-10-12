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لجلب جنود الاحتياط.. العال الإسرائيلية تكسر قاعدة السبت

منذ ساعة واحدة
لجلب جنود الاحتياط.. العال الإسرائيلية تكسر قاعدة السبت

وطنا اليوم:أعلنت شركة طيران “العال” الإسرائيلية، الخميس، أنها ستطلق عددا من الرحلات، السبت، لإحضار جنود تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
وستجلب الشركة جنود الاحتياط الإسرائيليين من أوروبا والولايات المتحدة، ضمن التعبئة التي أعلنها الجيش في إطار الصراع مع حركة حماس.
وأوضحت الشركة أن هذه الرحلات ستكون مجانية.
وتعد الرحلة هي الأولى التي تجدولها شركة “العال” يوم سبت منذ عام 1982، حيث إنها لا تنقل الركاب في أيام السبت أو خلال الأعياد الدينية اليهودية
الى ذلك قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الخميس، إن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة مع دخول اليوم السادس من “العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضافت الوزارة على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة في بيان، أن “الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد”.
ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.


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