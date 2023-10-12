الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غدٍ على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة