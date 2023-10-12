بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غدٍ على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:51

5,8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن في 9 أشهر

14:40

بلينكن: لم آت إلى إسرائيل كوزير خارجية وإنما كيهودي

14:32

استطلاع للرأي: ارقام مرعبة وانهيار الثقة الشعبية بالحكومة الاسرائيلية

14:00

لجلب جنود الاحتياط.. العال الإسرائيلية تكسر قاعدة السبت

13:53

الاحتلال يتوحش في عدوانه على غزة وخسائر جنوده ترتفع

13:44

الملك يبحث مع أمير قطر هاتفيا التطورات في قطاع غزة

13:38

ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 1203 و 5763 جريحا

13:33

وفد الحركة الاسلامية يلتقي وزير الداخلية ويطالب بتسليح الشعب الأردني وحذر من مخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء

13:23

دَرْس فِلِسطيني، في الكرامة

13:12

لكي لا نكون في جدول الضرب !!

12:36

المعايعة نائبا أول لرئيس مجلس النواب

12:30

لندن تقرّر إجلاء عائلات دبلوماسييها من تل ابيب

وفيات
وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023