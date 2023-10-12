الملك يبحث مع أمير قطر هاتفيا التطورات في قطاع غزة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضرورة تكثيف الجهود على المستويين العربي والدولي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.

وشدد جلالة الملك وأمير دولة قطر في اتصال هاتفي جرى، اليوم الخميس، على أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد جلالته أن لا سلام ولا استقرار دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك