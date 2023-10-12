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ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 1203 و 5763 جريحا

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 1203 و 5763 جريحا

 

وطنا اليوم – أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى قرابة 1203 والإصابات إلى 5763، منذ فجر السبت الماضي.

وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش، خلال مؤتمر صحفي، عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي “جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، أن “المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي”.

وأضافت أن “استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة”.


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