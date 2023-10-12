وفد الحركة الاسلامية يلتقي وزير الداخلية ويطالب بتسليح الشعب الأردني وحذر من مخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء

*وفد من قيادة الحركة الإسلامية يلتقي وزير الداخلية ويدعو لإعادة الجيش الشعبي وفتح جسر جوي لإغاثة غزة

*طالب بتسليح الشعب الأردني وحذر من مخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وسيناء

وطنا اليوم – طالبت وفد من قيادة الحركة الإسلامية خلال لقاء مع وزير الداخلية مازن الفراية صباح اليوم الحكومة بإعادة التعبئة للجيش الشعبي وتسليح الشعب الأردني والتأهب لمخططات العدو الصهيوني الذي يسعى لإحداث نكبة جديدة في فلسطين، مع ضرورة فتح جسر جوي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني المجرم.

وأكد وفد الحركة الإسلامية الذي ضم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات ونائبه محمد عقل والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة ونائبه المهندس وائل السقا على خطورة التحركات التي يقوم بها العدو الصهيوني من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والسعي لتهجيرهم إلى سيناء وتسليح مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية بما قد يسفر عن مخطط لتهجير أبناءها إلى الأردن ضمن ما وصفه قادة الاحتلال بمخطط تغيير وجه المنطقة، مما يتطلب تحركاً رسمياً فاعلاً وحاسماً تجاه العدو الصهيوني وتعبئة الجبهة الداخلية الأردنية في مواجهة هذه المخططات.

كما أكد الوفد ضرورة فتح جسر جوي إغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر واستمرار التحرك الرسمي لوقف ما يرتكب بحق قطاع غزة من مجازر، مع ضرورة الانفتاح على قوى المقاومة الفلسطينية والتي تدافع عن فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني بما يخدم المصالح الأردنية الأردنية ، وتنويع خيارات السياسية الأردنية في التعامل مع قوى الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم ومقاومتهم بمختلف السبل المتاحة.

كما أكد الوفد على ضرورة توسيع مساحة تحرك الحراك الشعبي الأردني للتعبير عن نبض الشارع الأردني في دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الصهيوني عليه، بما يشكل قوة للموقف الرسمي الأردني في وجه الضغوطات الدولية تجاه موقفه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.