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لندن تقرّر إجلاء عائلات دبلوماسييها من تل ابيب

منذ 31 ثانية
لندن تقرّر إجلاء عائلات دبلوماسييها من تل ابيب

وطنا اليوم:قالت الخارجية البريطانية إنها طلبت من عائلات الدبلوماسيين البريطانيين في إسرائيل المغادرة لشهرين على الأقل.
وأمس الأربعاء، قالت إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن إن مواطنين بريطانيين بين القتلى والمفقودين في أعقاب العملية العسكرية التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية
الى ذلك اعتبرت حركة حماس أن تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة لأطفال يؤكد زيف الرواية الصهيونية وكذبها.
وقالت حماس إن الدلائل تؤكد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية قوانين الحرب والقانون الإنساني.
وأمس الأربعاء، نفت حماس -في تصريح صحفي- ما تم تداوله بشأن استهدافها الأطفال، داعية وسائل الإعلام الغربية إلى تحري الدقة وعدم الانحياز للرواية الصهيونية، على حد قولها.
واعتبرت حماس أن نقل وسائل إعلام غربية لأخبار مفادها أن حركة المقاومة الإسلامية قتلت أطفالا رضعا، وقطعت رؤوسهم واستهدفت مدنيين، “سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال ومجازره التي يرتكبها ليل نهار في غزة


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