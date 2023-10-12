بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يقود جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

منذ 42 ثانية
الأردن يقود جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

وطنا اليوم:قال السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، الخميس، إن المملكة تقود جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة ولإيصال المساعدات لمحتاجيها.
وأوضح العضايلة من مدينة العريش المصرية حيث هبطت طائرة مساعدات أردنية مخصصة للقطاع، أن “الأردن كان دائما سباقا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني”.
وتحمل طائرة المساعدات التي ستدخل عبر معبر رفح الذي يربط مصر مع قطاع غزة، “معدات طبية ومساعدات للأشقاء الفلسطينيين تمهيدا لإدخالها إلى المشردين والجرحى من أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عدة أيام …”، على ما ذكر العضايلة.
وتحدث عن “آلاف الجرحى والمشردين الذين يحتاجون إلى دعمنا ومساندتنا. قضية الشعب الفلسطيني قضية الأردن الأولى وسيستمر الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين سياسيا ولوجستيا وتقديم كل ما هو ممكن للأشقاء لإزالة هذه الغمة نتيجة عدوان لا يرحم بين مدنيين وبين مقاتلين”.
وقال إن “هذه حملة وستتبعها حملات أخرى وصولا إلى تقديم المساعدة اللازمة ودعم الأشقاء الفلسطينيين”.
وقال إن “هذه المبادرة الملكية مبادرة مقدرة من الأشقاء الفلسطينيين، وهي عنوان للتأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند لهم في محنتهم التي يواجهونها وفي الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني”.
والمستشفى الأردني في قطاع غزة منذ عام 2009، وبلغ عدد المراجعين له بالملايين، بحسب العضايلة.
ووجه العضايلة شكره لمصر على مساعدتها في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال إن التنسيق الأردني المصري “مستمر سياسيا ودبلوماسيا للوقوف والتصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الأردن سيبقى مدافعا عن القضية الفلسطينية وحاميا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقال: “نتصدى ونقف دبلوماسيا وسياسيا وكل ما أوتينا من قوة للوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة التي تواجه الشعب الفلسطيني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:13

تفصيل عن قتل سليماني لم يكشف قط.. ترامب يسخر من نتنياهو

11:50

معادلة جديدة من الاحتلال .. المياه والوقود لغزة مقابل الأسرى

11:35

تصريحات مثيرة لوزير الخارجية الأميركي من تل أبيب

11:23

سطو بأداة حادة على صيدلية في عمان

11:07

بنك ABC في الأردن ينظم نشاط تعبئة طرود الخير بالتنسيق مع تكية أم علي‎

11:03

ابوعاقولة : تشكيل مجلس شراكة بين النقابة وادارة ودوائر المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة

11:01

شاهد : معرض للسيارات الكلاسيكية في البترا

10:56

وفيات الخميس 12-10-2023

10:30

غزة بدون ماء ولا كهرباء ولا غذاء

10:23

إسرائيل تجلي 50% من السكان على حدود لبنان والقسام تقصف حيفا وتل أبيب

09:56

البيت الأبيض يتراجع عن تصريح بايدن بشأن قطع رؤوس الأطفال على يد حماس

09:34

مستر بلينكن متى تسمعون لصوت الحكمة والإعتدال ؟

وفيات
وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023