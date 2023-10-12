الأردن يقود جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

وطنا اليوم:قال السفير الأردني في مصر، أمجد العضايلة، الخميس، إن المملكة تقود جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة ولإيصال المساعدات لمحتاجيها.

وأوضح العضايلة من مدينة العريش المصرية حيث هبطت طائرة مساعدات أردنية مخصصة للقطاع، أن “الأردن كان دائما سباقا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني”.

وتحمل طائرة المساعدات التي ستدخل عبر معبر رفح الذي يربط مصر مع قطاع غزة، “معدات طبية ومساعدات للأشقاء الفلسطينيين تمهيدا لإدخالها إلى المشردين والجرحى من أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يعانون نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عدة أيام …”، على ما ذكر العضايلة.

وتحدث عن “آلاف الجرحى والمشردين الذين يحتاجون إلى دعمنا ومساندتنا. قضية الشعب الفلسطيني قضية الأردن الأولى وسيستمر الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين سياسيا ولوجستيا وتقديم كل ما هو ممكن للأشقاء لإزالة هذه الغمة نتيجة عدوان لا يرحم بين مدنيين وبين مقاتلين”.

وقال إن “هذه حملة وستتبعها حملات أخرى وصولا إلى تقديم المساعدة اللازمة ودعم الأشقاء الفلسطينيين”.

وقال إن “هذه المبادرة الملكية مبادرة مقدرة من الأشقاء الفلسطينيين، وهي عنوان للتأكيد على موقف الأردن الداعم والمساند لهم في محنتهم التي يواجهونها وفي الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني”.

والمستشفى الأردني في قطاع غزة منذ عام 2009، وبلغ عدد المراجعين له بالملايين، بحسب العضايلة.

ووجه العضايلة شكره لمصر على مساعدتها في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال إن التنسيق الأردني المصري “مستمر سياسيا ودبلوماسيا للوقوف والتصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الأردن سيبقى مدافعا عن القضية الفلسطينية وحاميا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقال: “نتصدى ونقف دبلوماسيا وسياسيا وكل ما أوتينا من قوة للوقوف ضد هذه الهجمة الشرسة التي تواجه الشعب الفلسطيني