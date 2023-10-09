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السمن البلدي … بديل شحمة المدافع ..

منذ ساعتين
السمن البلدي … بديل شحمة المدافع ..

صالح الشراب العبادي

السمن البلدي … بديل شحمة المدافع ..
في عيرا وعندما كانت جنودنا البواسل خلف مدفعية ثمانية انش .. تدك معاقل العدو وتدمر دباباتهم تساند جيشنا الاردني العربي الذي استبسل وثبت ثبات اشجار السنديان واشجار السدر على ضفاف الشريعة ..
مدفعية عيرا كانت لا تنام ولا تخد ..ولا تهدأ..
حاول العدو تدميرها من كل الجهات .. ولم يقدر ..
في كل فترة كان يجب ان تجرد المدافع ويتم صيانتها وتشحيمها من اجل ابقائها عاملة فعالة .. وبسبب تدمير خطوط الامداد لفترة احتاج الجنود الى تزييت وتشحيم المدافع .. ولكن لم يكن هناك ما يكفي .. فما كان من رجال المنطقة هناك الا ان جلبوا جميع ما خزنوه من سمن بلدي .. نعم السمن البلدي وهو اكرم ما يقدم للضيوف ..
فما كان منهم الا ان قدموه الى الجنود لزييت وتشحيم المدافع … حيث كان من اجود ما ساعد على تشغيل وكفاءة تلك المدافع ..
لم يكن هذا فقط .. بل كانت الاردنيات العباديات عندما يخبزن الشراك يقلن بسم الله
رغيف للعسكر
ورغيف للاولاد
وعند الطبخ ..
منسف للعسكر
ومنسف للاهل ..
والرجال هناك … لسان حالهم يقول ..
دمنا ودم اولادنا ..
من اجل الوطن والعسكر ومن اجل فلسطين..
ما اجمل الشهادة في سبيلك يا وطني
ما اجمل الكرامة في سبيلك يا وطني
ايها الجنود البواسل
شحموا المدافع …


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