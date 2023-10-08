مدير تحرير وطنا اليوم للشرقية : الحكومة الاسرائيلية في وضع صعب والايام القادمة لن تكون هادئة

وطنا البوم – قال مدير تحرير وطنا اليوم نضال ابوزيد في حديث لقناة الشرقية الاخبارية بان المقاومة نجحت في تحديد الزمان والمكان قي عملية طوفان الاقصى وفقدت اسرائيل توازنها .

واكد ابوزيد بان الحكومة الاسرائيلية تاخرت في تحديد خيارات الرد نتيجة لعدم قدرتها على احصاء خسائرها سريعا ، كما ان المعارضة الاسرائيلية لن تغفر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ماحصل تستغل ذلك لاسقاط حكومته الا ان ذلك لن يكون في الوقت الحالي مشيرا الى ان الايام القادمة ستكون صعبة على المقاومة وعلى الاسرائيليين .

وحول المبادرة السياسي اكد ابوزيد انه يتوقع ان تتبنى مصر مبادرة تهدئة بدعم دولي ويعتقد ان تكون قضية تبادل الاسرى هي الملف الابرز في اي مبادرة تهدئة ان طرحت .