بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

ماقصة يوم 14 من هذا الشهر عند العالم الهولندي

منذ ساعة واحدة
ماقصة يوم 14 من هذا الشهر عند العالم الهولندي

 

وطنا اليوم – نشر عالم الزلازل الهولندي، المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، تغريدة على حسابه الرسمي في “إكس”، كاشفا عن العلاقة بين كسوف قادم للشمس، وإمكانية ترافق ذلك بزلزال كبير. وقال فرانك هوغربيتس على منصة “إكس”: “في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس”.

وأضاف: “أؤكد على أن القمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته، لا يؤدي إلى حدوث زلازل كبيرة”. واختتم قائلا: ” الهندسة الحرجة بين الكواكب مطلوبة لحدوث مثل هذه الزلازل”. وأوضح عالم الزلازل الهولندي أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول ذلك في فيديو قادم. وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام. وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:50

مجزرة الكلية الحربية في حمص … من يسيطر على محيطها؟ وكيف وقع الهجوم ؟

06:29

علماء يكتشفون في الاردن طريق نزوح إنسان الكرومانيون من إفريقيا إلى وادي الأردن

06:19

حرب تشرين: الظلم الغريب !!

06:16

صور فاضحة لمسؤولين إسرائيليين تنتشر عبر مواقع التواصل

06:09

هل كان اشرف مروان جاسوس مصري ام اسرائيلي؟ .. ولماذا اقيمت له جنازة عسكرية؟

05:50

عناوين جلسات الجُمعة كانت نشطة بين الصفدي القيسي ومؤخراً الدغمي وبالعكس

05:46

هذا ما قاله قائد الحرس الثوري الايراني عن تفجير الكلية الحربية في حمص

05:40

هذا موعد الانتخابات النيابية المتوقع

05:40

مفاجأة بشأن المعمرة العراقية «مدلولة».. ابنها يكشف التفاصيل

05:39

بالصور.. قمر صناعي “ثوري” يكشف “مناطق الحرارة بالعالم” بدقة

05:38

الخريشة: لا رجعة عن الحياة الحزبية

05:37

هذا ماكتبه مبيضين عن داودية قبل عامين

وفيات
وفيات الجمعة 6-10-2023وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالبا