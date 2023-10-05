عميد كلية في جامعة اردنية وعالم في الرياضيات ضمن قائمة المؤثرين على مستوى العالم

وطنا اليوم – وضع البروفيسور الاردني زيد شهاب عضيبات ضمن قائمة جامعة ستانفورد الامريكية لاكثر 2% من العلماء تأثيراً على مستوى العالم ادرجت جامعة ستانفورد الامريكية البروفيسور الاردني زيد شهاب عضيبات لاكثر 2% من العلماء تأثيراً في العالم و حصوله على المركز الاول في الاردن في جميع التخصصات للاعوام ٢٠١١- ٢٠٢٢.

وكانت وطنا اليوم نشرت في ابريل الماضي مادة حملت العنوان علماء من الاردن ذكرت فيها وطنا اليوم العضيبات كاحد ابرز العلماء في مجال الرياضيات .

هذا وقد سجل سابقا الدكتور زيد عضيبات منجزاً علمياً تمثل في دخوله ضمن طبقة العلماء الأكثر تأثيراً في العالم (Highly Cited Researchers) للأعوام 2015، 2016، 2017، 2018 حيث يعد هذا التصنيف من أعلى التصنيفات العلمية ليوثق العقول الأكثر تأثيراً على مستوى العالم وفقا لتقييم مؤسسة كلاريفت اناليتكس (Clarivate Analytics) المنبثقة عن مؤسسة تومبسون رويترز (Thomson Reuters). وتضم هذه القائمة واحد بالمائة من علماء العالم الذين يتم الاستشهاد بأبحاثهم والرجوع إليها من قبل أصحاب الاختصاص وقد حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في مجال البحث العلمي والمتعلق بموضوع المعادلات التفاضلية ذات الرتب الكسرية. والدكتور زيد محرر في عدد من المجلات العلمية المحكمة المحلية والعالمية، وعضو في فرق بحثية متخصصة في الرياضيات التطبيقية، كما قام بنشر أكثر من 100 بحث في مجلات علمية عالمية مرموقة، هذا وقد شارك بالعديد من المؤتمرات العالمية بالإضافة لحصوله على جائزة الإيسيسكو للعلوم والتكنولوجيا لعام 2010 ) الإيسيسكو – منظمة العالم اﻹسلامي للتربية و العلوم و الثقافة ) وبعض الجوائز المحلية

وقد تولى الدكتور زيد عمادة كلية العلوم في جامعة البلقاء التطبيقية خلال الأعوام 2010 ولغاية 2014، وتولى منصب نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية، كما وعمل كأستاذ زائر في جامعة لوهافر الفرنسية (Le Havre University) والجامعة الألمانية الأردنية.