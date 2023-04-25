علماء من الأردن … قامات علمية أردنية وعلماء الرياضيات

وطنا اليوم – ضمن سلسلة علماء من الاردن والتي بدات بها وطنا اليوم ، تنشر قائمة من بعض علماء الرياضيات الاردنيين والعاملين في جامعاتنا الاردنية .

أ.د. شاهر المومني/الجامعة الأردنية

يحمل لقب “أستاذ متميز” والذي يمنح لأول مرة في تاريخ الجامعة الأردنية منذ تأسيسها 1962م

أدرج في العام 2017م على قائمة “تومسون رويترز” التي تضم فقط ما نسبته 5,. % من علماء العالم الذين يتم الاستشهاد بابحاثهم والرجوع إليها من قبل أصحاب الاختصاص، أدرج كواحد من أشهر علماء الرياضيات وأكثرهم تأثيرا على مستوى العالم، وذلك للمرة الرابعة تواليا ليكون بذلك أول عالم عربي.

يدخل القائمة على مدى أربع سنين متتالية، ويعتبر الدكتور المومني أحد أفضل عشرة علماء في العالم على الأطلاق في المعادلات التفاضلية الكسرية من 2009م حتى يومنا هذا

محرر في أكثر من 30 مجلة علمية عالمية، ويترأس واحدة من أقوى المجموعات البحثية على مستوى العالم.

نشر أكثر من 250 بحثا معظمها في مجلات عالمية مصنفة ومحكمة من الدرجة الأولى، وتعتبر أبحاثه من الأكثر إنتشارا وعددا ونوعية في العالم، حيث حققت 6271 استشهادا، ومعامل هيرش لتقييم العلماء بلغ 44 ويعد الأول عربيا

– تم ترشيحه رسميا في العام 2016م للفوز بجائزة نوبل للفيزياء النظرية.

‏أ.د. زيد عضيبات/جامعة البلقاء

هو أيضا واحد من أشهر علماء الرياضيات على مستوى العالم، حيث أدرج في العام 2017م على قائمة “تومسون رويترز” للمرة الثالثة تواليا كأحد أشهر علماء الرياضيات وأكثرهم تأثيرا في العالم

وقد حصل على المركز الثاني عالميا ضمن تصنيف “تومسون ISI” في مجال.

البحث العلمي المتعلق بموضوع المعادلات التفاضلية ذات الرتب الكسرية

حاصل على جائزة الأيسيسكو للعلوم والتكنولوجيا لعام 2010م

محرر في عدد من المجلات العلمية المحكمة المحلية والعالمية، وعضو في فرق بحثية متخصصة في الرياضيات التطبيقية.

نشر أكثر من 80 بحثا تناولت مواضيع الرياضيات التطبيقية وأخرى متخصصة في مواضيع التفاضل والتكامل الكسري، وحلول المعادلات التفاضلية، والتشتت والتحكم في الأنظمة غير الخطية، وقد حققت 3803 استشهادا ومعامل هيرش.

‏أ.د. وصفي شطناوي/الجامعة الهاشمية

– أحد أشهر علماء الرياضيات في العالم، وقد أدرج اسمه في العام 2017م للمرة الثالثة تواليا على قائمة “تومسون رويترز” كأحد أشهر مئة عالم رياضيات وأكثرهم تأثيرا على مستوى العالم

في العام 2013 حصل مبكرا على رتبة أستاذ في الجامعة الهاشمية نظير تفوقه.

الأكاديمي اللافت

محرر في العديد من أشهر المجلات العلمية العالمية

نشر عشرات الأبحاث العلمية التي حققت ألفي استشهادا ومعامل هيرش25.

أ.د. زياد مقابلة/الجامعة الهاشمية

أدرج أيضا في العام 2016م ضمن قائمة “تومسون رويترز” كأحد أشهر مئة عالم رياضيات وأكثرهم تأثيرا على مستوى العالم

– نشر الدكتور المقابلة 60 بحثا علميا في مجال الرياضيات، محققا 2700 استشهادا.