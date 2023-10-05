هذا ماسيقوله الائمة على منابر المساجد الجمعة

وطنا اليوم – نشرت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية نص خطبة الجمعة القادمة وكانت كمايلي:

.. بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان خطبة الجمعة الموحد

نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم

في ضوء قول الله تعالى( .. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم)

(ملزم)

معززا بالشواهد من الكتاب والسنة بالإضافة إلى المادة العلمية المساندة والمساعدة

21 ربيع الأول 1445هـ الموافق 6/10/2023م

عناصر الخطبة ( مُلزم )

إنَّ مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيذاناً بانبلاج فجر نور العلم والهداية، وبنشر الرحمة على العالمين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد امتن الله سبحانه على عباده المؤمنين ببعثة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ سورة آل عمران: 164

إنَّ تقديم التزكية على تعلم الكتاب فيه إشارة إلى شرف هذه الأمة المحمدية، فقد قُدمت التزكية على التعلم لحصول أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على التزكية المطلوبة التي تؤهلها لطلب العلم، وهو ما نصت عليه آية سورة الجمعة، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ سورة الجمعة:2

حريٌّ بنا معشر العرب والمسلمين الذين كنّاَ أميين أن نحمد الله تعالى وحده على نعمائه بهدايتنا إلى العلم والمعرفة، نحمد الله تعالى الذي أنزل أول كلمة من السماء( اقرأ) ، لتصبح شعارنا في حياتنا، هذه الكلمة التي تحمل رسالة عظيمة إلى المسلمين خاصة وإلى الناس عامة أن نعمة القراءة باسم ربنا الذي خلقنا تدعونا إلى شكره عز وجل .

إن أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام مطالبة في هذه الأيام أن تتذكر الماضي العظيم في تاريخنا المجيد، تاريخنا الحافل بالعلم والعلماء، وأن نعود إلى سابق عزنا في القراءة الواعية الجامعة بين العلم والعمل؛ فإنهما كالجناحين يطير بهما الطائر في آفاق السماء.

ومع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، علينا أن نحث أبناءنا وبناتنا الطلبة على أن يتزودوا بالعلوم النافعة التي تخدم دينهم ووطنهم وأمتهم، فإننا بالعلم نرتقى ، ونبني الاوطان ونُشيّد البنيان.

لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أُبي بن كعب رضي الله عنه: (أنّ من واظبَ عليها يكفى همه ويُغفر ذنبه)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا”، وصلاة الله على المؤمن تخرجه من الظلمات الى النور، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ﴾الأحزاب:43، ومن دعا بدعاء سيدنا يونس عليه السلام: ﴿ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ استجاب الله له، ومن قالها أربعين مرة فإن كان في مرض فمات منه فهو شهيد وإن برأ برأ وغفر له جميع ذنوبه، ومن قال: “سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة، حُطَّتْ خطاياه وإن كانت مثل زَبَد البحر”، ومن قال: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكُتِبَتْ له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي”، وعليكم أيضاً بــ ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) قدر المستطاع.

فهرس الآيات

الآية

السورة ورقم الآية

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

سورة آل عمران: 164

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴾

سورة الأنبياء : 107

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾

سورة الشرح: 4

﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

سورة النحل: 18

﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

سورة البقرة: 129

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

سورة الجمعة:2

﴿وَقَلِيلٌ مِن عِبادِيَ الشَّكُورُ﴾

سورة سبأ :13

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

طه:114

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾

فاطر:28

فهرس الأحاديث

نص الحديث

خريجه

( دعوة أبي إبراهيم ، وبشر بي عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام)

رواه الطبراني في المعجم الكبير.

(طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ).

رواه ابن ماجه

ملخص الخطبة (مُلزم)

إنَّ مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيذاناً بانبلاج فجر نور العلم والهداية، وبنشر الرحمة على العالمين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وقد امتن الله سبحانه على عباده المؤمنين ببعثة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ سورة آل عمران: 164، إن في قول الله تعالى 🙁 لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً) إشارةً إلى الرحمة المصرح بها في قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) الانبياء: 107

والحق أن تقديم التزكية على تعلم الكتاب في آية آل عمران فيه إشارة إلى شرف هذه الأمة المحمدية، فقد قُدمت التزكية على التعلم لحصول أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على التزكية المطلوبة التي تؤهلها لطلب العلم، وهو ما نصت عليه آية سورة الجمعة، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ سورة الجمعة:2 ، قال الشافعي: فذكر اللهُ الكتاب وهو القرآن، وذكر الحِكمة، فسمعت من يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ”

فحريٌّ بنا معشر العرب والمسلمين الذين كنّاَ أميين أن نحمد الله تعالى وحده على نعمائه بهدايتنا إلى العلم والمعرفة، نحمد الله تعالى الذي أنزل أول كلمة من السماء( اقرأ) ، لتصبح شعارنا في حياتنا، هذه الكلمة التي تحمل رسالة عظيمة إلى المسلمين خاصة وإلى الناس عامة أن نعمة القراءة باسم ربنا الذي خلقنا تدعونا إلى شكره عز وجل ، وأن نكون من القليل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَقَلِيلٌ مِن عِبادِيَ الشَّكُورُ﴾ سورة سبأ :13 ورضي الله تعالى عن الإمام الجنيد الذي قال: ” لله عز وجل في السراء نعمةُ التفضيل، وفي الضراء نعمة التطهير، فكن في السراء عبداً شكوراً، وفي الضراء عبداً صبوراً”

إن أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام مطالبة في هذه الايام أن تتذكر الماضي العظيم في تاريخنا المجيد، تاريخنا الحافل بالعلم والعلماء، وأن نعود إلى سابق عزنا في القراءة الواعية الجامعة بين العلم والعمل؛ فإنهما كالجناحين يطير بهما الطائر في آفاق السماء.

ومع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، علينا أن نحث أبناءنا وبناتنا الطلبة على أن يتزودوا بالعلوم النافعة التي تخدم دينهم ووطنهم وأمتهم، فإننا بالعلم نرتقى ، ونبني الاوطان ونُشيّد البنيان ، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا) طه :114 ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ فاطر:28، وقال عليه الصلاة والسلام: (طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ). رواه ابن ماجه، فبالعلم نرتقي إلى المعالي ، وبالعلم نبنى الاوطان.

لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أُبي بن كعب رضي الله عنه: (أنّ من واظبَ عليها يكفى همه ويُغفر ذنبه)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا”، وصلاة الله على المؤمن تخرجه من الظلمات الى النور، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ﴾الأحزاب :43، ومن دعا بدعاء سيدنا يونس عليه السلام: ﴿ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ استجاب الله له، ومن قالها أربعين مرة فإن كان في مرض فمات منه فهو شهيد وإن برأ برأ وغفر له جميع ذنوبه، ومن قال: “سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة، حُطَّتْ خطاياه وإن كانت مثل زَبَد البحر”.

ومن قال: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكُتِبَتْ له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي”، وعليكم أيضاً بــ ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) قدر المستطاع.

أركان الخطبة (مُلزمة)

«إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ(1) نحمده ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ»، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له، وَأَشْهَدُ أَنَّ سيدنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ(2) ، اللهم صلِّ على سيِّدَنا محمَّدٍ(3) وعلى آله وصحابته والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته(4): لقوله تعالى(5) {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما}(6).

وتتكرر أركان الخطبة الأولى في الخطبة الثانية، ويُضاف إليها الدعاء لعموم المسلمين في نهاية الخطبة الثانية(7): «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة نبيك، وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم».

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(1) الركن الأول: الحمد لله والثناء عليه: ودليله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه (867) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله».

(2) التشهد: ودليله ما رواه النسائي (3277) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة»، وما رواه أبو داود (4841) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء».

(3) الركن الثاني: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ودليله أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر نبيه لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (31687) عن مجاهد مرسلاً في تفسير قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك)، أي: «لا أذكر إلاّ ذُكِرتَ»، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي» رواه أبو داود في السنن.

(4) الركن الثالث: الأمر بتقوى الله تعالى: ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته من الآيات الكريمة بالوصية بتقوى الله تعالى، ولأن القصد من الخطبة الموعظة والوصية بتقوى الله تعالى فلا يجوز الإخلال بها.

(5) الركن الرابع: قراءة آيات من القرآن الكريم، لما رواه أبو داود (1101) عن جابر بن سمرة: «كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس».

(6) الأحزاب: 71.

(7) الركن الخامس: الدعاء للمسلمين: ودليله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب الدعاء للمسلمين في كل خطبة، ولما رواه البزار في مسنده برقم (4664) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أنه «كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة»

نور مولد النبي صلى الله عليه وسلم

في ضوء قوله تعالى( .. ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكيهم)

المادة العلمية المقترحة

إنَّ مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيذاناً بانبلاج فجر نور العلم والهداية، وبنشر الرحمة على العالمين، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقد امتن الله سبحانه على عباده المؤمنين ببعثة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾سورة آل عمران: 164

إن في قول الله تعالى : (لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً) إشارةً إلى الرحمة المصرح بها في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾الانبياء: 107، فالمنَّ من الله تعالى هو التعريف، والمنَّ من العباد هو التعنيف، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: ” وإنما كان المنُّ من صفاته تعالى العليّة، ومن صفاتنا المذمومة؛ لأنه منه تعالى إفضال وتذكير بما يجب على الخلق من أداء واجب شكره “. فإن من أسماء الله تعالى المنَّان ؛ لأنه سبحانه يبتدئ بالنوال قبل السؤال ، ويجود بالعطاء قبل الدعاء.

إننا نستذكر في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسله إلى المؤمنين يتلو عليهم آياته سبحانه وتعالى، فيسمعون منه صلى الله عليه وسلم الآيات البينات مشافهة، ويعملون بمقتضاها حتى أضحى كل صحابي مصحفاً يمشي على الأرض، رضي الله عنهم أجمعين، وهذا من توفيق الله تعالى ورحمته، ومنْ وفقه الله تعالى فقد زكاه وأصلحه لقوله تعالى( ويزكيهم)، والتزكية معناها : الإصلاح، لأنه بتلاوة القرآن على المؤمنين انفتحت لسماعه آذانهم، وانشرحت لفهمه صدورهم، فصلحت بالتزكية، فتعلموا حينئذ القرآن المتلو على المؤمنين،

وعلى الصحابة رضي الله عنهم، وسيظل القرآن متلواً ما بقي الليل والنهار حتى يرث اللهُ الأرض ومنْ عليها.

فأي نعمة توازي نعمة مولد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم الذي بشّرنا فاهتدينا، وأي نعمة توازي نعمة ذكره صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الزمان ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ سورة الشرح: 4، وأي نعمة تعدل نعمة أننا من أتباعه صلى الله عليه وسلم، إنها نعم لا تحصى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ سورة النحل: 18

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه ” الرسالة” : ” وقد فرض الله تعالى على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه :

﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ سورة البقرة: 129، قال الشافعي: فذكر اللهُ الكتاب وهو القرآن، وذكر الحِكمة، فسمعت من يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ”

والسبب في نزول هذه الآية الشريفة: إعلام الله تعالى الأمة بإجابته دعوةَ إبراهيمَ عليه السلام، فاستجاب الله تعالى هذه الدعوةَ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إجابة هذه الدعوة الشريفة، ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قيل: ( يا نَبيَّ اللهِ، ما كان أوَّلُ بَدءِ أمْرِكَ؟ قال: دَعْوةُ أبي إبراهيمَ، وبُشرى عيسى، ورَأَتْ أُمِّي أنَّه يَخرُجُ منها نورٌ أضاءَتْ منه قُصورُ الشَّامِ) رواه الطبراني في المعجم الكبير.

والحق أن تقديم التزكية على تعلم الكتاب في آية آل عمران فيه إشارة إلى شرف هذه الأمة المحمدية، فقد قُدمت التزكية على التعلم لحصول أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على التزكية المطلوبة التي تؤهلها لطلب العلم، وهو ما نصت عليه آية سورة الجمعة، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ سورة الجمعة:2

فحريٌّ بنا معشر العرب والمسلمين الذين كنّاَ أميين أن نحمد الله تعالى وحده على نعمائه بهدايتنا إلى العلم والمعرفة، نحمد الله تعالى الذي أنزل أول كلمة من السماء( اقرأ) ، لتصبح شعارنا في حياتنا، هذه الكلمة التي تحمل رسالة عظيمة إلى المسلمين خاصة وإلى الناس عامة أن نعمة القراءة باسم ربنا الذي خلقنا تدعونا إلى شكره عز وجل ، وأن نكون من القليل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَقَلِيلٌ مِن عِبادِيَ الشَّكُورُ﴾ سورة سبأ :13، ورضي الله تعالى عن الإمام الجنيد الذي قال:” لله عز وجل في السراء نعمةُ التفضيل، وفي الضراء نعمة التطهير، فكن في السراء عبداً شكوراً، وفي الضراء عبداً صبوراً”

إن أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام مطالبة في هذه الايام أن تتذكر الماضي العظيم في تاريخنا المجيد، تاريخنا الحافل بالعلم والعلماء، وأن نعود إلى سابق عزنا في القراءة الواعية الجامعة بين العلم والعمل؛ فإنهما كالجناحين يطير بهما الطائر في آفاق السماء.

ومع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، علينا أن نحث أبناءنا وبناتنا الطلبة على أن يتزودوا بالعلوم النافعة التي تخدم دينهم ووطنهم وأمتهم، فإننا بالعلم نرتقى ، ونبني الاوطان ونشيّد البنيان، قال الله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ طه:114 ، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ فاطر:28، وقال عليه الصلاة والسلام: (طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ). رواه ابن ماجه، فبالعلم نرتقي، وبالعلم نبني الاوطان

العلم يبني بيوتاً لا عماد لها .. والجهلُ يهدمُ بيت العز والكرم

لذا ما أحوجنا اليوم إلى (اقرأ)، نحتاج إليها في كل لحظة وحين؛ نحتاجها ونحن نعبد الله تعالى، وندعو إلى ديننا العظيم، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

نعم، نحتاج الى العلم والثقافة، نحتاج الى المعرفة بشتى الميادين؛ حتى نكون على بينة وبصيرة من دعوتنا الربانية التي هي دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ آل عمران:102.

لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أُبي بن كعب رضي الله عنه: (أنّ من واظبَ عليها يكفى همه ويُغفر ذنبه)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا”، وصلاة الله على المؤمن تخرجه من الظلمات الى النور، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ﴾الأحزاب :43، ومن دعا بدعاء سيدنا يونس عليه السلام: ﴿ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ استجاب الله له، ومن قالها أربعين مرة فإن كان في مرض فمات منه فهو شهيد وإن برأ برأ وغفر له جميع ذنوبه، ومن قال: “سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة، حُطَّتْ خطاياه وإن كانت مثل زَبَد البحر”.

ومن قال: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكُتِبَتْ له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي”، وعليكم أيضاً بــ ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) قدر المستطاع.

سائلين الله تعالى أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الحسين بن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه قريب مجيب.

والحمد لله ربّ العالمين