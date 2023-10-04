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532 مليون دينار استثمارات العرب بقطاع الفنادق الأردني

منذ 4 ساعات
532 مليون دينار استثمارات العرب بقطاع الفنادق الأردني

وطنا اليوم:قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، إن قيمة الاستثمارات العربية بالمنشآت الفندقية باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تتجاوز 532 مليون دينار، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات التي يملكها المستثمرون العرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين نحو 265 مليون دينار.
وأوضح هلالات في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاستثمارات العربية في قطاع السياحة بالمملكة، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز تطور هذا القطاع على الصعيدين المحلي و الإقليمي، كما تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وتقليل معدلات البطالة، وتنمية المنتج السياحي، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص.
وأكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي بالأردن يمُثل فرصًا جاذبة ومربحة للمستثمرين، نتيجة نشاط وازدهار السياحة بالمملكة، والطلب المتزايد على خدمات الإقامة، والمنتج السياحي المتنوع والفريد، والأمن والأمان الذي تتمتع به.
وأشار هلالات، إلى أن أعداد المنشآت الفندقية التي يملكها مستثمرون عرب باستثناء الفنادق القائمة في مدينة العقبة تصل إلى 57 منشأة، في حين تصل أعداد المنشآت التي يملكها مستثمرون عرب بالشراكة مع مستثمرين أردنيين إلى 7 منشآت، مبينا أن عدد العاملين في هذه المنشآت يتجاوز 4 آلاف عامل.
وقال “لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لا بد من العمل على تقديم الحوافز للمشاريع الاستثمارية التي تقام بالمحافظات، وتخفيض الضرائب على المنشآت الفندقية، وتخفيض كلف الطاقة وأسعار المياه، ومنح الحوافز في المناطق التنموية من أجل إنشاء مشروعات سياحية، والتنسيق الحثيث بين الوزارات والدوائر المختلفة للتسهيل على المستثمر


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