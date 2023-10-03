حقيقة انقطاع الانترنت لعدة اشهر

وطنا اليوم – رسائل نصية تم تداولها على نطاق واسع على مواقع السوشيال ميديا، تتضمن تحذيرات عن انقطاع الانترنت عن العالم أجمع خلال أيام قليلة، وهو ما نتج عنه حالة من الخوف والذعر لدى العديد من الأفراد، ويُعتقد أن الرسائل النصية اعتمدت بصورة أساسية على تصريحات واردة من وكالة «ناسا» بشأن وجود عاصفة شمسية محتملة في 11 أكتوبر المقبل، من المرجح أن ينتج عنها بعض المشكلات والأعطال، تؤثر على جميع شبكات الاتصالات اللاسلكية، بجانب الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء، بسبب تأثير الرياح الشمسية على الأرض

انقطاع الإنترنت الذي يمكن أن تتسبب فيه هذه العاصفة الشمسية، قد يمتد لما يقرب من عدة أشهر، ولن يكون عطلا بسيطا يستغرق عدة دقائق أو ساعات بحسب المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يمثل خطورة ليس لها مثيل على مختلف القطاعات، منها الكهرباء والمياه والنقل والمستشفيات والرعاية الصحية والاتصالات والتعليم، فضلا عن الخلل الاقتصادي الضخم المتوقع لمثل هذا الانقطاع على العالم أجمع.

من جانبها، حسمت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء «ناسا» الأمر، نافية صحة المعلومات المتداولة حول الانقطاع المتوقع للإنترنت.

وذكرت في بيان لها أن المصادر الموثوقة في «ناسا» هي المصادر الوحيدة فقط للحصول على المعلومات، وأن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم يوم 11 أكتوبر، مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

عاصفة شمسية بنتج عنها انقطاع الانترنت بكندا

كانت صحيفة «Washington Post»، نشرت في يونيو الماضي، تقريرا ذكرت فيه أنه من «الممكن» أن يتعرض العالم إلى قطع أو تذبذب في عملية الاتصال بالإنترنت، وذلك في عام 2025، مشيرة إلى أن عاصفة شمسية قوية جدا ستضرب الأرض في الفترة المذكورة مسبقا، وقالت أيضا أن هذا الأمر نادر الحدوث، ولكن قد يحدث مثل ما حدث في سنة 1989 في المقاطعة الكندية (كيبيك) بسبب عاصفة شمسية قوية جدا تسببت في انقطاع شبكة الكهرباء لعدة ساعات في المنطقة.

المقطع المتداول يعود لعام 2018

وخلال عملية البحث عن حقيقة المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه مقطع قديم يرجع لعام 2018، أي منذ 5 سنوات، وهو ما يؤكد على أن الأنباء المتداولة بخصوص قطع الإنترنت لم يكن سوى مجرد شائعة، عادت إلى النور مجددا بعد انتشار المقطع المصور من جديد، وتداوله عبر التراسل على تطبيق «واتس اب» يزعم بانقطاع الإنترنت يوم 11 أكتوبر الجاري.