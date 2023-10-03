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اسرائيل تقصف اهداف في العمق السوري

منذ ساعتين
اسرائيل تقصف اهداف في العمق السوري

وطنا اليوم – نفذ الطيران الإسرائيلي، الاثنين، غارات على محيط مدينة دير الزور ما أدى إلى إصابات في أوساط جنود سوريين، إلى جانب أضرار مادية.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية للنظام السوري، فقد “أصيب عسكريان بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور”.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ”سانا” بأنه “حوالي الساعة 23.50 من مساء اليوم الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور”.

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وتشير المعلومات الى ان الطيران الاسرائيلي قصف اهداف لوجستية للمليشيات الشيعية بين دير الزور و البوكمال على الحدود العراقية السورية .

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر هجمات جوية على الأراضي السورية، دون أن يعلن عنها رسميا


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