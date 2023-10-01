وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة على اراضي المملكة .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر أيلول ومن تاريخ 1/9/2023 ولغاية 30/9/2023 تم التعامل مع 585 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1050 شخص ما بين تاجر ومروج ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، حيث تمت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لدى محكمة أمن الدولة .
وأوضح الناطق الاعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا (142 ) كغم من مادة الحشيش و مليون و (44) ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (6) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (12 كغم) من مادة الكريستال المخدرة و 2 كغم ونصف من مادة الماريجوانا المخدرة و (18 كيلو ) غرام من مادة الحشيش الصناعي المخدر و ( 800 غرام) من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة و (13) كغم و 250 غرام من مادة الكوكائيين المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.
وعلى الصعيد التوعوي فقد نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال محور التوعية والتثقيف 750 نشاطا توعويا لشهر أيلول ، تضمنت عدداً من دورات الأعوان وعدد من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الاكاديمية والاعلامية والشركاء اصحاب العلاقة .
وفي ذات السياق بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات لشهر أيلول 63 حالة ما بين دخول ومراجع .
وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة ، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الامكانيات العملياتية واللوجستية
ضبط 1050 شخصا بـ585 قضية اتجار مخدرات خلال أيلول
وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة على اراضي المملكة .