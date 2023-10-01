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الداخلية العراقية تكشف السبب الرئيسي لحريق حفل زفاف الحمدانية

منذ 4 ثواني
الداخلية العراقية تكشف السبب الرئيسي لحريق حفل زفاف الحمدانية

وطنا اليوم:كشفت وزارة الداخلية العراقية، السبب الرئيسي لحريق حفل زفاف الحمدانية في نينوى، الذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص.
وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات.
وبلغ عدد ضحايا حريق الحمدانية 107 قتلى إضافة إلى 82 جريحا
وبعدما حول حريق هائل قاعة أفراح إلى جحيم في ثوان معدودة خلال حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق ليل الثلاثاء الأربعاء، فجرت لجنة التحقيق بالحادثة المروعة مفاجآت عن صاحب القاعة المنكوبة.
فقد كشف المشرف على أعمال اللجنة التحقيقية بحادثة حريق زفاف الحمدانية أن صاحب قاعة الأعراس لا يمتلك إجازة ممارسة أعمال منذ 10 أعوام، فيما أقيمت القاعة على أرض متجاوزة.


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