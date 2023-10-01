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ميزانية السعودية تتحول من فائض إلى عجز بـ21 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
ميزانية السعودية تتحول من فائض إلى عجز بـ21 مليار دولار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء السبت، عن بيان تمهيدي لأبرز الأرقام التقديرية لموازنة العام المقبل، بإجمالي 334 مليار دولار أمريكي.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها تتوقع بلوغ العجز في موازنتها للعام المقبل، عند 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، مع تقدير نفقات بقيمة 1251 مليار ريال (334 مليار دولار)، مقابل إيرادات بنحو 1172 مليار ريال (313 مليار دولار).
كما توقعت بلوغ العجز في ميزانيتها للعام الحالي 2023، نحو 82 مليار ريال (22 مليار دولار)، نتيجة نفقات بـ 1262 مليار ريال (337 مليار دولار)، وإيرادات 1180 مليار ريال (315 مليار دولار).
وكانت السعودية أعلنت موازنة 2023، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بإنفاق 297 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ 301 مليار دولار، متوقعة فائضاً قيمته أربعة مليارات دولار.
والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.
وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
وتوقعت الوزارة في بيان الأمس، نمو الاقتصاد السعودي 0.03 بالمئة في 2023 و4.4 بالمئة في 2024.
الناتج المحلي السعودي نما 8.7 بالمئة في 2022، كأكبر نمو خلال 11 عاما.
ووفق البيان، من المتوقع تسجيل معدل تضخم 2.6 بالمئة العام الجاري و2.1 بالمئة العام المقبل.


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