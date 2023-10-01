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الاحتلال يعتقل مستوطن بعد محاولة دخول الأقصى وبحوزته خروف

منذ ساعتين
الاحتلال يعتقل مستوطن بعد محاولة دخول الأقصى وبحوزته خروف

وطنا اليوم:اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مستوطنا من نشطاء جبل الهيكل، عقب محاولته اقتحام الأقصى وبحوزته “خروف لذبحه داخل المسجد.
واقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما أفادت أوقاف القدس في بيانت سابقة، فإن اقتحامات المستوطنين تأتي في إطار استغلال الاحتلال للأعياد اليهودية للتصعيد وتنفيذ انتهاكاته المتكررة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك فرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، ومنع وصول المواطنين إلى المواقع المقدسة.
وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى بشكل متتالي من جهة باب المغاربة، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد.
كما انتشرت قوات الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى، مما أثر على حرية التنقل للمواطنين الفلسطينيين داخل المسجد وزاد من تسهيل اقتحام المستوطنين


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