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بعد ساعات من تصريحات السيسي.. البرادعي: “إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية”

منذ 5 ساعات
بعد ساعات من تصريحات السيسي.. البرادعي: “إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية”

 

وطنا اليوم – قال نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، إنه “إذا ضحينا بالانسان فبئس التقدم وخسئت التنمية”، في تدوينة كتبها عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، جاءت بعد وقت قصير من تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وكتب البرادعي في حسابه عبر منصة إكس، مساء السبت: “في الأخلاق والمنطق: هدف أي تقدم وتنمية هو الإنسان ولا أحد غيره؛ إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية”.

تدوينة البرادعي تأتي بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري قال خلالها: “لو كان ثمن التقدم والازدهار للأمة متاكلش وماتشربش مناكلش ومانشربش… لو كان الجهد والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان أوعوا يا مصريين متقدموش، وأوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن”، على حد قوله. غير معروف إذا ما كان البرادعي يرد على السيسي، لكن تصريحات الأخير جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية بشكل فيروسي، مثيرة حالة واسعة من الجدل، في بلد يواجه أزمة اقتصادية ضاعفت أعباء الظروف المعيشية للمصريين. في وقت يتمسك الرئيس المصري بالدفاع عن سياسات ومشروعات حكومته.


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