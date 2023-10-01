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اعلان هام لطلبة إساءة الاختيار ادخلوا على هذا الرابط

منذ 5 ساعات
اعلان هام لطلبة إساءة الاختيار ادخلوا على هذا الرابط

 

وطنا اليوم – تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 1-10-2023 وحتى الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 4-10-2023 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024 ، للفئات التالية:

تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه. كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي :

1) تخصص طب الأسنان / الجامعة الهاشمية

2) تخصص تكنولوجيا التكييف والتبريد / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن

3) تخصص تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز / السلط

4) تخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية

5) تخصص تكنولوجيا خدمة الالات الثقيلة وأنظمتها / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية

6) تخصص هندسة كيميائية/صناعات كيميائية/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية

7) تخصص المحاسبة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة لتقديم طلب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي : هنا

https://www.admhec.gov.jo/MoheSummerUnivTransApp2023


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