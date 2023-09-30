هل ينجح نفاع في تشكيل حزب جديد ؟ ويؤكد لا يمكن ان تنجح الاحزاب من خلال عمليات الاستيراد او النسخ

وطنا اليوم – كشف زيد نفاع، خلال اجتماع استقطابي مساء اليوم السبت في مدينة جرش، ضم شابات وشبابا من ابناء المحافظة، عن ملامح الحزب الذي سوف يعلن عنه قريباً.

وقال نفاع إن الحزب سيكون منفتحاً على العالم ومحافطاً على الخصوصية الاردنية ويمتلك رؤى واهدافاً اقتصادية اجتماعية وتنموية واضحة.

وقال: لا يمكن ان تنجح الاحزاب من خلال عمليات الاستيراد او النسخ لان الاحزاب الوطنية يجب ان تشكل من فكر وثقافة واحتياجات الشعوب والدول فيما يبقى تحديث وتحسين فكر واداء الاحزاب مستمراً الى ان تصل الشعوب إلى مطامحها.

وأعاد نفاع تذكير الحضور “سوف أستمر بتكرار مقولتي اننا اليوم بحاجة الى احزاب ممولة فكرياً ومالياً اردنياً”.

ولفت نفاع إلى مفهوم الخصوصية الاردنية لفكر الحزب الذي يتحدث عنه “جاء بعد دراسات حثيثة تؤكد ان غالبية الاردنيين معتدلون بالفكر وهذا يعني ان الاسرة او العائلة والارض والهوية الوطنية التي تجمع كافة أبناء الوطن تقوم على قيم محافظة وعلى سلم اولويات الاردنيين ويجب التمسك بها بقوة. اما السياسيات الاقتصادية مثل اقتصاد السوق الحر الذي يعتمد ويركز على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز شريحة الطبقة الوسطى في المجتمعات فهو فكر سياسي مهم يعزز ويعظم دور القطاع الخاص وجاذب حقيقي للاستثمار الذي يدعم ويعزز نمو الاقتصاد الاردني”.