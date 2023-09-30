بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

هل ينجح نفاع في تشكيل حزب جديد ؟ ويؤكد لا يمكن ان تنجح الاحزاب من خلال عمليات الاستيراد او النسخ

منذ 4 ساعات
هل ينجح نفاع في تشكيل حزب جديد ؟ ويؤكد لا يمكن ان تنجح الاحزاب من خلال عمليات الاستيراد او النسخ

وطنا اليوم – كشف  زيد نفاع، خلال اجتماع استقطابي مساء اليوم السبت في مدينة جرش، ضم شابات وشبابا من ابناء المحافظة، عن ملامح الحزب الذي سوف يعلن عنه قريباً.
وقال نفاع إن الحزب سيكون منفتحاً على العالم ومحافطاً على الخصوصية الاردنية ويمتلك رؤى واهدافاً اقتصادية اجتماعية وتنموية واضحة.

وقال: لا يمكن ان تنجح الاحزاب من خلال عمليات الاستيراد او النسخ لان الاحزاب الوطنية يجب ان تشكل من فكر وثقافة واحتياجات الشعوب والدول فيما يبقى تحديث وتحسين فكر واداء الاحزاب مستمراً الى ان تصل الشعوب إلى مطامحها.

وأعاد نفاع تذكير الحضور “سوف أستمر بتكرار مقولتي اننا اليوم بحاجة الى احزاب ممولة فكرياً ومالياً اردنياً”.

ولفت نفاع إلى مفهوم الخصوصية الاردنية لفكر الحزب الذي يتحدث عنه “جاء بعد دراسات حثيثة تؤكد ان غالبية الاردنيين معتدلون بالفكر وهذا يعني ان الاسرة او العائلة والارض والهوية الوطنية التي تجمع كافة أبناء الوطن تقوم على قيم محافظة وعلى سلم اولويات الاردنيين ويجب التمسك بها بقوة. اما السياسيات الاقتصادية مثل اقتصاد السوق الحر الذي يعتمد ويركز على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز شريحة الطبقة الوسطى في المجتمعات فهو فكر سياسي مهم يعزز ويعظم دور القطاع الخاص وجاذب حقيقي للاستثمار الذي يدعم ويعزز نمو الاقتصاد الاردني”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:09

معقول يحدث هذا.. ولا تتدخل الهيئة؟!

22:45

وزير الصحة : مطعوم “MR” المستورد من الهند لم يصل إلى الأردن

22:31

ردود افعال متباينة على منشور زيادين حول حفلة عمرو دياب

21:16

اختتام فعاليات معرض عمان للكتاب.. وزواره يتجاوزون نصف مليون

21:07

“من خطاب جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 “

20:59

حضور ضخم في استقبال نفاع بجرش

20:41

التربية : الحملة ستشمل كافة مدارس المملكة الحكومية والخاصة ورياض الأطفال

20:14

حقيقة تداول دواء مسكّن مسموم (تحقّق)

20:13

القناعة كنز لا يفنى

20:10

هذه الإشاعات تداولها الاردنيون هذا الشهر وجميعها مصدرها داخلي

20:09

فقر التعلم..وجهة نظر

19:50

ثاني اغنى رجل في العالم قيد التحقيق

وفيات
وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريزوفيات الخميس 28-9-2023