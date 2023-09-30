حزب الميثاق في بيان له : افتتاح استديوهات الاردن يمثل دعمًا رسميًّا لصناعة الأفلام في المملكة

وطنا اليوم – قال حزب الميثاق في بيان له بان افتتاح استديوهات الأردن “أوليف وود” يمثل دعمًا رسميًّا لصناعة الأفلام في المملكة ونقلة نوعية في هذا القطاع، مشيرا إلى الإنجازات التي حققها الأردن في صناعة الأفلام، وخصوصًا فيلم “ذيب” الذي نال جوائز عالمية وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.

وشدد حزب الميثاق الوطني، خلال اجتماع أعضائه السبت السبت برئاسة أمين عام الحزب الدكتور محمد المومني، على ضرورة استغلال الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعم الفن والدراما والفنانين الأردنيين، مساهمةً في نشر القيم والتقاليد الأردنية.