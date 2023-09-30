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التربية : قرار تغيير ساعات دوام طلبة المدارس تزامنا مع فصل الشتاء مناط بقرار رئاسة الوزراء

منذ 5 ساعات
التربية : قرار تغيير ساعات دوام طلبة المدارس تزامنا مع فصل الشتاء مناط بقرار رئاسة الوزراء

 

وطنا اليوم – يترقب أولياء أمور طلبة المدارس في الأردن قرارا من وزارة التربية والتعليم بشأن أوقات بدء دوام الطلبة في مدارسهم مع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري وعدم اتخاذ الحكومة قرارا بالعودة للعمل بالتوقيت الشتوي في الأردن بعد أن تقرر تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة.

الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد مساعفة قال إن قرار تغيير ساعات دوام طلبة المدارس في الأردن تزامنا مع فصل الشتاء، مناط بقرار رئاسة الوزراء بخصوص استمرار العمل بالتوقيت الصيفي أو العودة للتوقيت الشتوي.

وأضاف مساعفة السبت، أن من أولويات وزارة التربية مصلحة الطلبة والكوادر العاملة في المدارس، سواء استمرار العمل بالتوقيت الحالي أو تعديله.

وأشار إلى أنه سيتم تأخير دوام المدارس في حال استمرار العمل التوقيت الصيفي، ليتمكن الطلبة من التوجه إلى مدارسهم دون تخوف من ذلك، كون أن الأجواء في الساعات الباكر تكون “مظلمة”، وبالتالي قد يشكل ذلك خطورة على الطلبة خصوصا في المرحلتين الابتدائية والأساسية.


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